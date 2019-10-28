Lille forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, 3-0 kazandıkları Bordeaux maçında yıldızlaştı.

1 gol atıp 2 de asist yaparak takımının tüm gollerine katkı sağlayan milli oyuncu, Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'equipe tarafından da haftanın 11'ine seçildi.

Sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Mert Çetin, yenitakımında siftah yaptı.

Milan karşısında 77'inci dakikada oyuna dâhil olan 22 yaşındaki futbolcu, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Genç stoper, "Bugün Roma formasıyla ilk maçıma muhteşem Olimpico atmosferinde çıktım. Harika destekleri için taraftarlarımıza teşekkürler. Şimdi daha iyi çalışma zamanı" ifadesini kullandı.

Sezon başında İtalya'nın yolunu tutan bir başka isim olan Sinan Gümüş de Çizme'deki ilk maçına çıktı.

Genoa'nın Brescia'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmaya 11'de başlayan golcü futbolcu, 65 dakika sahada kaldı.

Yeni takımında ilk maçına çıktığı için mutlu olduğunu söyleyen 25 yaşındaki yıldız, "Çalışmaya devam edip, bu ivmeyi önümüzdeki zor maçlarda devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.



Kaynak: TRT SPOR