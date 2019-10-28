Spor
Eskişehirspor, Demirbakan'la 6 maçta 5 yenilgi aldı28 Ekim 2019 Pazartesi 11:33 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 11:46
TFF 1. Lig'in son sırasında bulunan Eskişehirspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile çıktığı 6 resmi maçta 5 mağlubiyet yaşadı.
Fuat Çapa’nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Coşkun Demirbakan, siyah-kırmızılıların ligdeki kötü gidişatına "dur" diyemedi. Demirbakan ile 6 resmi müsabakaya çıkan Es-Es, 5 defa sahadan puansız ayrıldı.
Eskişehir temsilcisi, Demirbakan yönetiminde ki tek galibiyetini Menemenspor’a karşı 3-0’lık skorla aldı.
Eskişehirspor, Menemen galibiyetinin ardından sırasıyla; Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Diyarbakırspor’a 2-1, TFF 1. Lig'de Hatayspor’a 1-0, Karagümrük’e 3-1, Akhisar Belediyespor’a 2-1 ve Giresunspor’a 3-1 mağlup oldu.
Kaynak: İHA