3 büyük takımda şampiyonluk yaşayan Mustafa Denizli, bu kez İran’da zirve mücadelesi veriyor.

Deneyimli teknik adamın çalıştırdığı Tractor FC, 16 takımlı İran Ligi'nde ikinci sırada yer alıyor. Mustafa Denizli’nin takımı, ilk mağlubiyetini bu hafta deplasmanda Sanat Naft karşısında 2-1'lik skorla aldı.

Tractor FC bu sezon 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 17 puan topladı. Kırmızı beyazlı ekip 18 puanlı lider Sepahan’ın bir puan gerisinde bulunuyor.

5 galibiyetin dördünü 1-0’lık skorla alan Tractor FC, iki hafta önce de deplasmanda Nassaji Mazandı’yı 4-0 yendi.

Tractor 2 hafta sonra sahasında lider Sepahan ile karşılaşacak. Mustafa Denizli, daha önce 12 kez İran şampiyonu olan Persepolis’i de çalıştırmıştı.

Şampiyonluğu yok

İran’da Türk nüfusunun yoğun olduğu Tebriz şehrinin takımı Traktör FC 1970 yılında kuruldu. Lakabı Kırmızı Kurtlar olan İran ekibi iç saha maçlarını dolu tribünlere oynuyor.

Tractor'un ateşli taraftarı 80 bin kişilik İmam Yadigar stadını her maç dolduruyor. 35 milyon taraftarı olduğu iddia edilen İran ekibinin tarihinde şampiyonluk bulunmuyor.

Tractor'un en büyük başarısı 2013-2014 sezonunda İran Kupası’nı kazanmak oldu. Bir dönem Ertuğrul Sağlam’ın da çalıştırdığı Tractor FC, İran Ligi'ni geçen sezon 52 puanla beşinci tamamladı.

Kaynak: TRT SPOR