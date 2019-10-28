Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar triathle mix yarışında 1 gümüş, triathle kadınlar ferdi ve biathle erkekler ferdi yarışlarında ise 1'er bronz madalya elde etti.

Milli sporcular Berkay Koruyucu ve Selen Gürel, 17 Yaş Altı Triathle Mix Yarışları'nda dünya ikincisi oldu.

Selen Gürel ayrıca 17 Yaş Altı Triathle Kadınlar Ferdi Yarışları'nda dünya üçüncülüğü elde ederken, Muhammet Emir Kurtulan ise 11 Yaş Altı Biathle Erkekler Ferdi Yarışları'nı üçüncü olarak tamamladı.

Ayrıca, 17 Yaş Altı Triathle Ferdi Yarışı'nda Berkay Koruyucu, 11 Yaş Altı Triathle Ferdi Yarışı'nda da Neva Naz Güvenç dördüncü sırayı aldı.

"Sporcularımızı tebrik ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanlığının kendilerine olan desteğinin sonuç verdiğini dile getiren Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, "11,13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde yarışan sporcularımızın gösterdiği performans, Türkiye'de modern pentatlon sporunun geleceğine dair olan umudumuzu daha da güçlendirdi. Ülkemize dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü kazandıran sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alınan sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakır, "Dünya Şampiyonası'nda alınan sonuçlar, modern pentatlonda ülkemizin önemli bir seviye yakaladığının işaretlerini verdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA