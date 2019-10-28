Konya 1. Amatör Küme B Grubu'nda oynanan ve 2-2 sona eren Yeni Doğanhisarspor ile Beyşehir Belediyespor arasında oynanan müsabakada, Beyşehir Belediyesporlu futbolcu 21 yaşındaki Ercan Tekin, hava topuna çıktığı esnada yere dengesiz düşerek başını çarptı. Yerde yatan futbolcunun kalkmadığını gören oyuncular, topu taça atmasının ardından maç durdu.

Tekin'in nefessiz kaldığını ve dilinin boğazına kaçtığını fark eden takım arkadaşları, dilini boğazından çıkarmaya çalışırken, bu esnada, aynı zamanda sağlık görevlisi de olan, rakip takımın kalecisi, genç futbolcuya müdahalede bulundu.

Haber verilmesi üzerine stada gelen ambulansla Doğanhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tekin, buradaki müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Öte yandan, karşılaşma sırasında statta ambulans bulunmaması iddiasına ilişkin, Beyşehir Belediyespor Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "İhmali olanları kınıyor, maçlarda ambulans bulundurulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz." görüşüne yer verildi.

Kaynak: AA