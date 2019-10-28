Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplarken, konuk Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunuyor.

Trabzonspor'da 5 eksik

Trabzonspor’da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ile Ogenyi Onazi’nin sakatlıkları devam ediyor. Ağrıları devam eden Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel de Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlığı nedeniyle Krasnodar maçında oynamayan İngiliz golcü oyuncu Daniel Sturridge ise kamp kadrosunda yer aldı.

Turuncu-lacivertli ekipte ise omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Başakşehir ile 23. rendevu

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, bu maçla birlikte ligde 23. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir’in ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 36 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth.

Kaynak: TRT SPOR, AA