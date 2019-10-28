Fenerbahçe, Kenan Evren Lisesi'ni 49 yıllığına kiralayarak, 17 yıllık hedefini gerçekleştirdi.

Eski başkan Aziz Yıldırım döneminde Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolün ardından 3 okul, 1 de spor salonu yapan sarı lacivertliler, arazinin üst kullanım hakkını elde edememişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bürokratik engellerin aşılmasına yardımcı olmasıyla sorun çözüldü.

Gözler araziye yapılacak projeye çevrildi

Bu alanda 21 bin metrekare inşaat imar iznine sahip olan Fenerbahçe’nin amacı burada kalıcı gelir sağlayacak yapılar oluşturmak.

Eski başkan Aziz Yıldırım döneminde araziye; otel, AVM, iş merkezi ve otopark gibi projeler üzerinde yoğunlaşılmıştı.

Konuyla ilgili kararını henüz vermeyen mevcut yönetim, titizlikle yapılacak çalışmanın ardından harekete geçecek.

Kenan Evren Lisesi arazisinin merkezi konumu ve Ülker Stadyumu ile yan yana olması nedeniyle bu arazideki yapılardan yüksek gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: TRT SPOR