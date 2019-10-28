Beşiktaş, etkili oyunuyla Vodafone Park'da Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar adına mücadelede 4 isim ön plana çıktı.

Takımının tek golüne imza atan Umut Nayır, diğer istatistikleri ile de göz doldurdu.

Marcao - Luyindama ikilisini oldukça zorlayan 26 yaşındaki santrfor, girdiği 10 ikili mücadelenin 8'inden başarıyla ayrıldı.

Derbiye damgasını vuran bir diğer isimse Caner Erkin'di. Deneyimli kanat oyuncusu, yaptığı asistin yanı sıra, takımının hücuma çıkışlarında da önemli rol oynadı.

Pedro Rebocho da otoritelerden tam not aldı

Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın en çok koşan 5 futbolcusundan biri oldu. Yaz transfer döneminde siyah beyazlı formayı sırtına geçiren Pedro Rebocho da otoritelerden tam not aldı.

Savunmadaki görevini kusursuz olarak yapan Portekizli sol bek, hücum aksiyonlarının içinde de bulundu. Atiba Hutchinson ise Galatasaray maçındaki futboluyla taraftarının beğenisini kazandı.

7 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Kanadalı yıldız, ilerleyen yaşına rağmen performansından ödün vermiyor. 36 yaşındaki futbolcu, yüzde 88'lik başarılı pas ortalaması ve savunmadaki müdahaleleriyle takımının en iyilerden oldu.

Kaynak: TRT SPOR