Ligin 30. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmadan sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bu sezon 18. galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 60'a yükseltti. 14. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 47 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Trezeguet eski takımına golünü attı

Medipol Başakşehir'in Mısırlı oyuncusu Trezeguet, eski takımı Kasımpaşa karşısında golünü attı.

Trezeguet, mücadelenin 45. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü ağlara yolladı.

[Fotoğraf: AA]

Duarte sakatlandı

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte, mücadelenin ikinci yarısında sakatlandı.

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Duarte, oyuna devam edemedi. Teknik direktör Emre Belözoğlu sakatlanan Duarte'nin yerine 77. dakikada Salih Uçan'ı oyuna sürdü. Salih'in oyuna girmesiyle Tolga Ciğerci stopere geçti.

Maç sonunda gerginlik yaşandı

Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadelenin bitiş düdüğünün ardından oyun alanında gergin anlar yaşandı.

Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Reçber ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu arasında gerginlik oldu. Yedek kulübeleri ve sahadaki oyuncuların araya girmesiyle gerginlik sona erdi.