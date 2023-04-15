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Spor
AA 15.04.2023 18:20

Başakşehir kötü gidişi durduramadı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir, kötü gidişi durduramadı.

Başakşehir kötü gidişi durduramadı
[Fotograf: AA]

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun cezası nedeniyle takımın başında yer alamadığı müsabakada turuncu-lacivertliler, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaştı.

Maçın 45+7. dakikasında Emeka Eze'nin golüyle devre arasına 1-0 önde giren ev sahibi ekip, skoru koruyarak maçtan galip ayrıldı.

Bu sonuçla İstanbulspor, puanını 27'ye çıkardı. Medipol Başakşehir ise bu sezon 8. kez yenilerek 45 puanda kaldı.

Son 7 lig maçında tek galibiyet

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta 1 kez kazanabildi. Turuncu-lacivertliler, son 7 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Başakşehir, bu süreçte sadece 27. haftada konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü yenebildi.

İstanbulspor Başakşehir'i tek golle geçti
İstanbulspor Başakşehir'i tek golle geçti

Başakşehir gol yollarında tutuk

Turuncu-lacivertli ekip, son dönemde gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor. Ligde son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Başakşehir'in bu performansında hücumdaki tutukluğu da etkili oldu.

Söz konusu süreçte 3 müsabakada toplam 4 gol atabilen turuncu-lacivertliler, kaybettiği 4 maçta gol sevinci yaşayamadı. İstanbul temsilcisi, son 7 lig maçında kalesinde 8 gol gördü.

İstanbulspor ligde 3 maç sonra kazandı

Sarı-siyahlı takım, Süper Lig'de 3 hafta sonra galip geldi. Ligde son galibiyetini 25. haftada Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşayan İstanbulspor, sonrasındaki 3 müsabakayı da kaybetti.

Ligde düşme hattından kurtulmak için mücadele veren teknik direktör Fatih Tekke'nin öğrencileri, Medipol Başakşehir'i yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

İstanbulspor, ayrıca evinde çıktığı son 4 lig maçının 3'ünü kazanarak iç saha avantajını iyi kullandı.

Eze ilk golünü attı

Sarı-siyahı ekibin ara transfer dönemine Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor'dan kiraladığı Emeka Eze, ilk kez gol sevinci yaşadı.

İstanbulspor'daki 9. maçına çıkan Nijeryalı forvet, ilk yarının uzatma bölümünde ağları sarsarak galibiyet golünü kaydetti. Sezonun ilk yarısında Eyüpspor formasıyla 6 kez ağları havalandıran Eze, İstanbulspor'daki ilk golünü attı.

Emir Kaan sakatlandı

İstanbulspor'un genç oyuncusu Emir Kaan Gültekin, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maça yedekler arasında başlayan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 57. dakikada Jetmir Topalli'nin yerine oyuna girdi. Sahada 20 dakika kalabilen Emir Kaan, sakatlanarak 77. dakikada sedyeyle oyundan çıktı.

Emir Kaan'ın 60. dakikada attığı gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edilmişti.

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Medipol Başakşehir Süper Lig Emre Belözoğlu İstanbulspor
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