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Spor
AA 15.04.2023 17:35

İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

Takımı Igor Gorgonzola'nın maç için geldiği İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma’nın cenazesi Milano’ya getirildi.

İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, dün otopsi yapılan Ituma'nın cenazesi, Türk makamlarının izni doğrultusunda Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle bu sabah İstanbul'dan Milano'ya getirildi.

Nijerya asıllı İtalyan voleybolcunun cenaze törenine ilişkin de bilgiler belli oldu. Buna göre, Julia Ituma için 18 Nisan Salı günü Milano'da San Filippo Neri kilisesinde cenaze töreni düzenlenecek.

Diğer yandan, Julia Ituma'nın kulübü Igor Gorgonzola takımından yapılan yazılı açıklamada da, Türk ve İtalyan basınında çıkan bazı haberlerde belirtildiği gibi İtalyan voleybolcunun hayatını kaybetmeden önce takım arkadaşlarına veda mesajı atmadığı bildirildi.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olarak elenen Igor Gorgonzola'da oyuncu Julia Ituma, 12 Nisan'da sabaha karşı kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da gelecek vadeden oyunculardan biri olarak gösteriliyordu.

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