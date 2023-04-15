Bakan Karaismailoğlu Trabzonspor'u ziyaret etti

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Karaismailoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Trabzonspor'a Togg ile ziyaret

Trabzonspor tesislerine yerli otomobil Togg ile gelen Bakan Karaismailoğlu, alkışlarla karşılandı.

Karaismaioğlu'nun, sürdüğü Togg'un plakasının 61 TS 1967 olması da dikkati çekti.

Doğan'a yeni görevinde başarılar dileyen Karaismailoğlu, Trabzonspor'a konuk edeceği Beşiktaş karşısında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan ise Karaismailoğlu'na ziyaret anısına adına özel hazırlanan Trabzonspor forması hediye etti.