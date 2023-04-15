Adem Asil Avrupa Şampiyonu

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, erkekler ve kadınlarda alet finalleri gerçekleştirildi.

Erkekler halka aleti finalinde Adem Asil madalya için mücadele etti. Adem Asil, 14.933 puanla bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

ADEM ASİL'DEN BİR ALTIN DAHA!



Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel finallerde yarışan milli sporcu, 'halka' aletinde organizasyonu zirvede tamamladı!



Tebrikler Adem! pic.twitter.com/YXKyeE976d — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 15, 2023

Asil, aynı organizasyonda erkekler genel tasnifte de 84.965 puanla altın madalya kazanmıştı.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyon 16 Nisan Pazar günü sona erecek.