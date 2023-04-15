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Spor
TRT Haber 15.04.2023 16:02

Adem Asil Avrupa Şampiyonu

Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler halka aleti finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, şampiyon oldu.

Adem Asil Avrupa Şampiyonu

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, erkekler ve kadınlarda alet finalleri gerçekleştirildi.

Erkekler halka aleti finalinde Adem Asil madalya için mücadele etti. Adem Asil, 14.933 puanla bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu kazandı.


Asil, aynı organizasyonda erkekler genel tasnifte de 84.965 puanla altın madalya kazanmıştı.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyon 16 Nisan Pazar günü sona erecek.


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