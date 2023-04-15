İstanbulspor Başakşehir'i tek golle geçti

İstanbulspor ile Başakşehir, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetti.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golün 45+7. dakikada Eze kaydetti.

Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor, son 7 maçta aldığı 4 galibiyetle küme düşme hattından çıktı. Sarı siyahlı ekip, 4 maç sonra hanesine üç puan yazdırarak 27 puana yükseldi.

İnişli çıkışlı bir grafik çizen Başakşehir ise ligde üç maç sonra yenilerek 45 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısındaki maçı Medipol Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Rroca'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Eze'nin yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezer sağına yatarak meşin yuvarlağı çıkardı.

15. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Szysz'in plase vuruşunda kaleci Jensen yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Aleksic'in kafayla vurduğu top yandan auta gitti.

45+1. dakikada Lokilo'nun sağdan kullandığı kornerde Deli'nin arka direkte uygun durumdaki kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

45+5. dakikada Rroca'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Lokilo'nun uygun durumda vuruşunda kaleci Muhammed direk dibinde topu kornere çeldi.

GOL - 45+7. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ çaprazda kazanılan frikiği Lokilo kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda top direkten döndü. Ceza sahasında oluşan karambolde son olarak Eze'nin vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı bu pozisyonla sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İSTANBULSPOR'UN İKİNCİ GOLÜN VAR İPTAL ETTİ - 60. dakikada İstanbulspor'un golü Video Yardımcı Hakem'e (VAR) takıldı. Sağdan ceza sahasına giren Eze'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer'den dönen topu altıpas gerisindeki Emir Kaan Gültekin ağlara gönderdi. Hakem Mert Güzence önce gol kararı verdi. Güzenge, VAR incelemesinden sonra Eze'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

İkinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta takımlar net gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

Müsabaka, ev sahibi ekibin ilk yarıda attığı golle 1-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Deli, Duhan Aksu (Dk. 46 Ali Yaşar), Onur Ergün, Ba, Lokilo, Rroca (Dk. 77 Ertuğrul Ersoy), Topalli (Dk. 57 Emir Kaan Gültekin (Dk. 77 Kerem Şen)), Eze (Dk. 90 Guri).

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba (Dk. 61 Mahmut Tekdemir), Lima (Dk. 61 Caner Erkin), Biglia, Szysz (Dk. 61 Deniz Türüç), Aleksic, Berkay Özcan (Dk. 74 Keny), Serdar Gürler (Dk. 46 Januzaj), Figueiredo.

Gol: Dk. 45+7 Eze (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Duhaney, Dk. 90+5 Ba (İstanbulspor), Dk. 38 Biglia, Dk. 45+6 Serdar Gürler, Dk. 71 Mahmut Tekdemir, Dk. 90 Figueiredo, Dk. 90+2 Caner Erkin, Dk. 90+5 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir)