Mauro Icardi Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor

Galatasaray, Yukatel Kayserispor'u 6-0 yenerken Mauro Icardi başroldeydi. 3 kez ağları havalandıran Arjantinli yıldız, Rashica'ya da gol pası verdi.

Attığı kritik goller ve yaptığı asistlerle öne çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla lig ve kupada 18 resmi maça çıktı.

Bu süreçte 13 gol atıp 8 asist üreten Icardi, sarı kırmızılı formayla 21 gole doğrudan etki etti. Takımının en golcü futbolcusu olan Mauro Icardi, verdiği gol paslarıyla da arkadaşlarını geride bıraktı.

Yukatel Kayserispor karşısında pas hatası yapmayan tecrübeli futbolcu, Paris Saint Germain'de forma giydiği son iki sezonda 21 gole direkt katkı sağlamıştı.

İcardi, Fransız ekibine bu süreçte 18 gol, 3 asistlik katkı vermişti. Arjantinli yıldız, Galatasaray’da sezonun bitmesine 8 maç kala bu sayıya ulaşmış oldu.

Sezon başında Paris Saint Germain’den kiralanan Icardi’nin, kulübüyle sözleşmesi gelecek yaz sona erecek. Galatasaray yönetimin, Arjantinli futbolcunun bonservisini almak için önümüzdeki günlerde Fransız ekibiyle masaya oturması bekleniyor.