Parçalı Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 15.04.2023 15:46

Mauro Icardi Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. 3 kez fileleri sarsıp bir de gol pası veren Mauro Icardi, maçın yıldızı oldu.

Mauro Icardi Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor
[Fotograf: AA]

Galatasaray, Yukatel Kayserispor'u 6-0 yenerken Mauro Icardi başroldeydi. 3 kez ağları havalandıran Arjantinli yıldız, Rashica'ya da gol pası verdi.

Attığı kritik goller ve yaptığı asistlerle öne çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla lig ve kupada 18 resmi maça çıktı.

Bu süreçte 13 gol atıp 8 asist üreten Icardi, sarı kırmızılı formayla 21 gole doğrudan etki etti. Takımının en golcü futbolcusu olan Mauro Icardi, verdiği gol paslarıyla da arkadaşlarını geride bıraktı.

Yukatel Kayserispor karşısında pas hatası yapmayan tecrübeli futbolcu, Paris Saint Germain'de forma giydiği son iki sezonda 21 gole direkt katkı sağlamıştı.

İcardi, Fransız ekibine bu süreçte 18 gol, 3 asistlik katkı vermişti. Arjantinli yıldız, Galatasaray’da sezonun bitmesine 8 maç kala bu sayıya ulaşmış oldu.

Sezon başında Paris Saint Germain’den kiralanan Icardi’nin, kulübüyle sözleşmesi gelecek yaz sona erecek. Galatasaray yönetimin, Arjantinli futbolcunun bonservisini almak için önümüzdeki günlerde Fransız ekibiyle masaya oturması bekleniyor.

ETİKETLER
Galatasaray
Sıradaki Haber
Samsunspor'da 19 oyuncu ilk kez şampiyonluk yaşadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:37
Milyar dolarlık Bitcoin çalıp patlamış mısır kutusunda saklayan hırsızın cezası belli oldu
16:30
Anne adayı, bebeğe koyacakları adı ChatGPT'ye soran eşini şikayet etti
16:40
Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
16:05
Sudan ordusu, "isyancı" ilan ettiği HDK'nin başkentteki ana karargahını vurdu
15:45
Bakan Bozdağ: Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları biz attık
Turizmin en önemli destinasyonlarından biri: Şile
Turizmin en önemli destinasyonlarından biri: Şile
FOTO FOKUS
Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu
Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ