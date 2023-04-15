Milli sporcu Hasan Uluşan'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Konya'da yaşayan Hasan Uluşan, muay thai sporunda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Meram Belediyespor'un 17 yaşındaki sporcusu, son olarak EMF Avrupa Muay Thai Federasyonu tarafından Ankara'da 21-28 Mart tarihleri arasında yapılan U23 Ümitler ve Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla Avrupa şampiyonu oldu.

[Fotoğraf: İHA]

25 ülkeden 500 sporcunun katıldığı şampiyonada, 63,5 kilogramda Rus, Yunan ve İtalyan rakipleriyle yaptığı karşılaşmaları kazanarak şampiyon olan Hasan Uluşan, Avrupa şampiyonu olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

"Milli takımda yer almak çok güzel bir gurur. Ailemi ve milletimi sevindirmek çok güzel bir his. Şampiyonaya çok sıkı çalıştım. Antrenörüm Ziya Ak ile birlikte çok emek verdik ve emeğimizin de karşılığını aldık. Finalde 3 senedir Dünya Şampiyonası'nda yarışan İtalyan rakibimle oynadım. Çok şükür o maçı da kazanarak Avrupa şampiyonu oldum. Maçta durum 1-1'di ve son raundu alarak şampiyon oldum. Çok zorlu bir maçtı. Maçı kazandığım andaki duygularım anlatılamayacak bir şekildeydi. Rabbim iyi kalpli insanlara da nasip etsin."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

"İnşallah dünya şampiyonu olacağım"

Uluşan, babasının kendisini spora yönlendirdiğini anlattı.

"Babamın gençliğinde spora ilgisi varmış. Beni de yönlendirmeye çalışıyordu. Çok şükür ben de Ziya hocanın yanında başlamıştım. Daha sonra ilerleyen maçlara çıktım ve Dünya, Avrupa Şampiyonalarında dereceler elde ettim. Antrenörümle birbirimize verdiğimiz sözler var. Hepsini Allah'ın izniyle başaracağız ve inanarak her şey yolunda gidecek. Eylül ayında Dünya Şampiyonası var. Ona sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Orada da derece alacağıma ve 1. olacağıma inanıyorum. İnşallah şampiyon olacağım."

Antrenör Ziya Ak: Verdiğimiz emeğin ödülünü altınla taçlandırdık

Uluşan'ın antrenörlüğünü yapan Ziya Ak, zorlu bir süreçten geçtiklerini aktardı.

"Bu zaman içerisinde kuvvet ve refleks antrenmanlarını ağırlıklı olarak çalıştık. Hamdolsun verdiğimiz emeğin ödülünü altınla taçlandırdık. Haftanın 3 günü burada antrenmanlarımızı yaptık. Haftanın diğer günleri koşu antrenmanları yaptık. Avrupa Şampiyonası'na iyi bir şekilde hazırlandık ve emeğimizin karşılığını çok iyi bir şekilde aldık, mutluyuz."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

"Dünya Şampiyonası'na odaklanmış durumdayız"

Ziya Ak, Hasan'ın iyi bir sporcu olduğundan bahsetti.

"Gelişigüzel dövüşen değil, akıllı dövüşen, aklını kullanarak yarışmalarda oyun kurarak dövüşen bir çocuk. Hasan zaten yıldızlarda, gençlerde yaklaşık 4 senedir kilosunun 1 numaralı adamı. Bugüne kadar Avrupa kupalarında 15 maç yaptı ve 15. maçı da şampiyon olarak bitirdi. Bu Hasan'ın 3. Avrupa şampiyonluğu. Geçen sene Malezya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda kendi kilosunda şampiyon oldu. Önümüzde yine bir Dünya Şampiyonası var. Şimdi Hasan ile beraber oraya odaklanmış durumdayız ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Baba Uluşan: Bu sevinç anlatılamaz

Genç sporcunun babası İbrahim Uluşan ise, gururlu ve sevinçli olduklarını belirtti.

"Gençlerin ülkemiz adına derece yapmaları bizi onurlandırıyor. Bayrağımızı dalgalandırıyorlar. Bizler bu gençlere veli olarak destek veriyoruz. Kendi oğlum şampiyon oldu, sevinçliyiz ama bütün sporcu gençlerin de bu dereceleri ulaşması için dua ediyoruz ve destekliyoruz. Bu sevinç anlatılamaz."