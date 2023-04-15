THY Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

THY Avrupa Ligi'nde 34 hafta sonunda oluşan puan durumu belli olurken, 2022-2023 normal sezonu da tamamlandı.

Fenerbahçe Beko, sezonu 8. sırada tamamlarken, play-off çeyrek finalindeki rakibi Yunan ekibi Olympiakos oldu.

Normal sezonu ilk 4’te bitiren takımlar seri başı olurken, sırayla Barcelona ile Zalgiris, Real Madrid ile Partizan, Monaco ile de Maccabi Playtika eşleşti.

Fenerbahçe Beko, sezonu 19 galibiyet, 15 mağlubiyetle 8. sırada bitirerek play-off’lara kalmayı başarırken, play-off’larda eşleştiği Olympiakos, normal sezonu 24 galibiyet, 10 mağlubiyetle zirvede tamamladı.

Play-off çeyrek final karşılaşmaları, 25 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, 19-21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek THY Avrupa Ligi Dörtül Finali'ne katılma hakkı kazanacak.

İşte play-off eşleşmeleri

Olympiakos-Fenerbahçe Beko

Barcelona-Zalgiris

Real Madrid-Partizan

Monaco-Maccabi Playtika