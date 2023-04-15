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Spor
AA 15.04.2023 17:25

Antrenmanlarında teknoloji kullanan Galatasaray meyvesini aldı

Antrenmanlarında "Zıplayan baraj" teknolojisini kullanmaya başlayan Galatasaray'da çalışmalar, Kerem Aktürkoğlu'nun Yukatel Kayserispor maçında frikikten gol atmasıyla sonuç verdi.

Antrenmanlarında teknoloji kullanan Galatasaray meyvesini aldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamaya geçirmeyi sürdürüyor.

Kaleci departmanının artırılmış gerçeklik (VR) gözlüklerle refleks ve odaklanma çalışmalarının ardından, geçen günlerde futbolseverler oyunculara takılan kameralar sayesinde Juan Mata ve Yunus Akgün'ün gözünden antrenman izleme fırsatı buldu.


Teknolojinin spor alanındaki gelişmelerini yakından takip eden Galatasaray, bu doğrultuda Avrupa'nın önemli kulüplerinde olduğu gibi zıplayan barajı futbol takımının antrenmanlarında kullanmaya başladı. Bu atılım meyvesini Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile yapılan maçta verdi.

Rakip takımdaki oyuncuların boylarına göre ayarlanabilen baraj, aynı zamanda otomatik olarak zıplayabiliyor ve futbolculara maç pratiğini bire bir yaşatıyor. Zıplayan barajın gerçekliği, futbolcuların başarılı atış yapma ihtimalini de arttırıyor.

Antrenmanlarında teknoloji kullanan Galatasaray meyvesini aldı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, antrenmanlarda bu teknolojiyle çok kez serbest vuruş çalışması yaptı. Milli futbolcu, Kayserispor mücadelesinde bu çalışmaların karşılığı alarak şık bir frikik golüne imza attı.

Açıklamada, Galatasaray Kulübünün bir plan dahilinde sürdürdüğü bilim ve teknoloji atılımlarına devam edeceği aktarıldı.

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