Fenerbahçe 90+6'da kazandı

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetti.
Ankaragücü öne geçti. Fenerbahçe penaltı ile eşitliği sağladı. Crespo Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.
MKE Ankaragücü, 81. dakikada Sowe ile 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe'de Valencia, 87. dakikada penaltıdan attığı gol ile skoru eşitledi. 1-1. Ekvadorlu golcü Süper Lig'deki 27. golünü kaydetti.
90+6. dakikada Crespo Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.
Teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın gelmesiyle çıkışa geçen MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükselirken, ligde de geçen hafta İstanbulspor'u 3-2 yenerek taraftarını mutlu etmişti. Kadıköy'de ligdeki 15. yenilgisini alan MKE Ankaragücü 28 puanda kaldı.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.
Hakeme tepki
Fenerbahçe’de İsmail Yüksek’in 45+1. dakikada sarı kart görmesiyle stattaki tansiyon yükseldi. Jesus kenardan mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan’a tepki gösterdi.
İlk yarının bitiş düdüğünün ardından yardımcı antrenör Joao de Deus, Atilla Karaoğlan’ın yanına giderek itirazda bulundu ve sarı kart gördü.
Sarı-lacivertli ekipte futbol direktörü Mario Branco, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Ahmet Ketenci de yaşanan gelişmelerin ardından tünel girişinde hakemlere sert tepki gösterdi.
Hakem ekibi soyunma odasına statta görevli polislerin desteği ile girdi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
8. dakikada Arda Güler'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada Arda'nın soldan kullandığı kornerde Samet Akaydın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda Kitsiou topu kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.
41. dakikada Arda Güler'in sağdan kullandığı kornerde Szalai'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
44. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Arda, Atakan Çankaya'yı çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi. Ardından 3 rakip oyuncuyu oyundan düşüren genç futbolcunun karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.
45. dakikada Arda'nın soldan kullandığı kornerde Samet Akaydın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Havalanıp kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
52. dakikada Zajc’ın arka direğe gönderdiği topla buluşan Szalai kafayla meşin yuvarlağı altıpasın önünde indirdi. Valencia’nın röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta gitti.
54. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası içi sağı son çizgisinden çevirdiği topu kafayla kontrol eden Diack’ın yakın mesafeden şutunda kaleci İrfan Can, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
GOL - 81. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. İrfan Can Kahveci’den topu kapan Diack, pasını savunma arkasına gönderdi. Meşin yuvarlakla buluşan Sowe ceza sahasına girmeden şutunu çekti. İrfan Can’dan dönen topla tekrar buluşan Sowe’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI - 84. dakikada Alioski’nin ortasında topa hareketlenen İrfan Can, Hanousek’in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
GOL - 87. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-1.
GOL - 90+6. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci’nin pasında topla buluşan Crespo’nun vuruşu savunmadan sekti. Seken topu tamamlayan Crespo, meşin yuvarlağı sağ direk dibinden filelerle buluşturdu: 2-1.
Mücadele 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Ülker.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Esat Sancaktar.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samuel, Samet Akaydin, Szalai, Alioski, Zajc (Dk. 78 Crespo), İsmail Yüksek (Dk. 64 Arao), Rossi (Dk. 64 Emre Mor), Arda Güler (Dk. 78 İrfan Can Kahveci), Valencia, Serdar Dursun (Dk. 46 Pedro).
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kitsiou (Dk. 87 Fıratcan Üzüm), Malcuit, Mujakic, Hanousek, Diack, Atakan Çankaya, Taylan Antalyalı, Zahid (Dk. 46 Djokanovic), Emre Kılınç (Dk. 64 Milson), Sowe.
Sarı kartlar: Dk. 45+1 İsmail Yüksek, Dk. 90+10 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 72 Diack, Dk. 74 Dokanovic, Dk. 84 Hanousek, Dk. 85 Atakan Çankaya, Dk. 86 Kitsiou, Dk. 90+9 Mujakic, Dk. 90+11 Milson (MKE Ankaragücü)
Goller: Dk. 81 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 87 Valencia (penaltıdan), Dk. 90+6 Crespo (Fenerbahçe)