Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir Eren Karaağaç'ı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fransız kulübü Lorient'den 19 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncunun transferi için Lorient ile anlaşmanın sağlandığı ve Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulübün asbaşkanı Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törenle Eren'in sözleşmeyi imzaladığı kaydedilerek, "Genç futbolcuya ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Hoş geldin Eren Karaağaç |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 1, 2022
https://t.co/CEoUEUDX4o pic.twitter.com/2sRNaueRpV
Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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