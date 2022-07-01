Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli halterci Şaziye Erdoğan 2 bronz madalya kazandı
[Fotoğraf: AA]
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli halterci Şaziye Erdoğan, koparma ve silkmede bronz madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 49 kiloda mücadele eden Şaziye Erdoğan, koparmada 75, silkmede ise 95 kiloyla 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Şaziye Erdoğan'dan bir bronz madalya daha!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 1, 2022
19. Akdeniz Oyunları'nda halterde 49 kilo kadınlarda mücadele eden sporcumuz, silkmede 95 kiloluk kaldırışıyla üçüncü oldu.
Tebrikler Şaziye! pic.twitter.com/6M7XuDJCSe
Etiketler: Cezayir
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