Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 49 kiloda mücadele eden Şaziye Erdoğan, koparmada 75, silkmede ise 95 kiloyla 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Şaziye Erdoğan'dan bir bronz madalya daha!



19. Akdeniz Oyunları'nda halterde 49 kilo kadınlarda mücadele eden sporcumuz, silkmede 95 kiloluk kaldırışıyla üçüncü oldu.



Tebrikler Şaziye! pic.twitter.com/6M7XuDJCSe — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 1, 2022