Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya ile karşılaştı. Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.

Klasik Yay Karışık Milli Takımımız'dan altın madalya!



Finalde İtalya'yı 5-3 yenen Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz ikilisinden oluşan takımımız, 19. Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu.



Tebrikler Yasemin ve Mete! pic.twitter.com/rcVZKAf8fC