Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Klasik Yay Karışık Milli Takımı'ndan altın madalya
[Fotoğraf: AA]
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya ile karşılaştı. Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.
Klasik Yay Karışık Milli Takımımız'dan altın madalya!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 1, 2022
Finalde İtalya'yı 5-3 yenen Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz ikilisinden oluşan takımımız, 19. Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu.
Tebrikler Yasemin ve Mete! pic.twitter.com/rcVZKAf8fC
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