Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadele hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi, bu maçlarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 27 puan topladı.

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısına lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde 33 puanla 3. sırada giriyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezası biten Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyebilecek.

Bu sezon üçer sarı kart gören Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye ve Stefano Okaka ise ceza sınırında bulunuyor.