Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli Takımı'na tebrik
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 altın, 7 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 21 madalyayla Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nı genel klasmanda üçüncü tamamlayan Muaythai Milli Takımı'nı kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplam 21 madalyayla Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nı genel klasmanda üçüncü tamamlayan Muaythai Milli Takımı için kutlama mesajı yayımladı.
"Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı"
Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, millilerimize bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum" dedi.
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Kasapoğlu
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