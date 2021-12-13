Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplam 21 madalyayla Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nı genel klasmanda üçüncü tamamlayan Muaythai Milli Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

"Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı"

Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, millilerimize bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum" dedi.