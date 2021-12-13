Tecrübe kazanması için Ukrayna'nın Zorya takımına kiralanan İranlı futbolcu sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli formayı giyecek.

Yaklaşık bir yıldır Zorya için mücadele eden 20 yaşındaki forvet Ukrayna'da yıldız gibi parladı. Siyah beyazlı ekipte 50 maçta 15 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Allahyar adından övgüyle söz ettirdi.

İranlı futbolcu Zorya'daki son maçını pazar akşamı Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'e karşı oynadı. Genç yetenek, takımı 1-0 yenik durumdayken attığı golle Zorya'ya 1 puan kazandırdı.

Karşılaşmadan sonra Zorya teknik Direktörü Viktor Skrypnyk, Allahyar'ın son maçını oynadığını ve takımdan ayrılacağını açıkladı. Ukrayna basını da İranlı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye döneceğini yazdı.

Bu sezon 7 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunan Allahyar, kasım ayında Zorya'da en iyi futbolcu ödülüne layık görüldü.

2019 yılında İran'ın İstiklal ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan genç forvet sarı lacivertli takımda sadece 3 maçta şans buldu.

Daha sonra TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanan Allahyar orada da 11 maçta 1 gollük performansıyla beklentilerin uzağında kalmıştı.