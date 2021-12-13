Şampiyonlar Ligi E grubunda Bayern Münih ve Benfica'nın gerisinde kalarak Devler Ligi'ne veda eden Katalan ekibi, İspanya Ligi'nde de zor günler geçiriyor.

Ligdeki son iki maçında 5 puan kaybeden Barcelona, lider Real Madrid'in 18 puan gerisine düştü. Real Betis'e 1-0 yenilen Barcelona, son maçında deplasmanda Osasuna ile 2-2 berabere kaldı.

Barcelona yeni teknik direktörü Xavi Hernandez yönetiminde de istediği sonuçları alamadı.

Genç çalıştırıcıyla 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Katalan ekibi, bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri sarsarken 4 gol yedi.

İspanya Ligi'nde 16 maçta 24 puan toplayan Barcelona, 8'inci sırada bulunuyor.

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Katalan ekibinin gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmesi için ligi ilk altı içinde bitirmesi gerekiyor.