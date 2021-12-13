Robert Lewandowski, Bayern Münih formasıyla tarih yazıyor. 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bundesliga'da oynadığı 15 maçta 16 kez fileleri havalandırdı, 1 de gol pası verdi.

Tecrübeli golcü, Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta takımına 9 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Lewandowski, Bavyera ekibiyle toplamda çıktığı 352 müsabakada 321 gol attı ve 68 asist yaptı. 8 sezondur Alman devinin formasını giyen yıldız futbolcu, bu başarısıyla Gerd Müller'i geride bıraktı.

Polonyalı yıldız, maç başına 0 virgül 91 golle en çok gol atan Bayern Münih futbolcusu oldu. Geçen sezon Bundesliga'da 41 gol atan Lewandowski, Gerd Müller'in 40 gollük rekorunu da tarihe gömmüştü.

2019-2020 sezonunda ise tüm kulvarlarda 55 kez ağları sarsıp 13 gol pası veren futbolcu, kariyer rekorunu kırmıştı.

33 yaşındaki yıldız, pandemi nedeniyle iptal edilen Ballon D'or ödülünü o sezon kazanamamıştı. Bu sezon Ballon D'or'u kazanacağı düşünülen Lewandowski, ödülü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye kaptırdı.