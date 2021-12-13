Robert Lewandowski Bayern Münih formasıyla tarihine geçti
Robert Lewandowski, Bayern Münih'te rekorları altüst ediyor. Polonyalı yıldız, maç başına gol ortalaması en yüksek futbolcu unvanını eline geçirdi.
Robert Lewandowski, Bayern Münih formasıyla tarih yazıyor. 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bundesliga'da oynadığı 15 maçta 16 kez fileleri havalandırdı, 1 de gol pası verdi.
Tecrübeli golcü, Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta takımına 9 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Lewandowski, Bavyera ekibiyle toplamda çıktığı 352 müsabakada 321 gol attı ve 68 asist yaptı. 8 sezondur Alman devinin formasını giyen yıldız futbolcu, bu başarısıyla Gerd Müller'i geride bıraktı.
Polonyalı yıldız, maç başına 0 virgül 91 golle en çok gol atan Bayern Münih futbolcusu oldu. Geçen sezon Bundesliga'da 41 gol atan Lewandowski, Gerd Müller'in 40 gollük rekorunu da tarihe gömmüştü.
2019-2020 sezonunda ise tüm kulvarlarda 55 kez ağları sarsıp 13 gol pası veren futbolcu, kariyer rekorunu kırmıştı.
33 yaşındaki yıldız, pandemi nedeniyle iptal edilen Ballon D'or ödülünü o sezon kazanamamıştı. Bu sezon Ballon D'or'u kazanacağı düşünülen Lewandowski, ödülü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye kaptırdı.
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