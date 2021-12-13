Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Hakan Çalhanoğlu Inter'de fark yaratıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Hakan Çalhanoğlu, başarılı oyunuyla gündemden düşmüyor.
Inter, İtalya Ligi'nin 17'nci haftasında Cagliari’yi 4-0'la geçti.
40 puanla liderliğe yükselen Milano ekibinde 76 dakika sahada kalan Hakan; 1 gol kaydetti, 1 de gol pası verdi.
Milli oyuncu böylece, İtalya Ligi'nde çıktığı son 6 karşılaşmada 5'inci kez fileleri havalandırdı, 3 de asist üretti.
27 yaşındaki oyuncunun da katkısıyla Inter zirveye yükseldi.
Son 8 maçın 7'sini kazanan, 1'inde de berabere kalan Milano devi, topladığı 22 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Etiketler: Hakan Çalhanoğlu
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