Inter, İtalya Ligi'nin 17'nci haftasında Cagliari’yi 4-0'la geçti.

40 puanla liderliğe yükselen Milano ekibinde 76 dakika sahada kalan Hakan; 1 gol kaydetti, 1 de gol pası verdi.

Milli oyuncu böylece, İtalya Ligi'nde çıktığı son 6 karşılaşmada 5'inci kez fileleri havalandırdı, 3 de asist üretti.

27 yaşındaki oyuncunun da katkısıyla Inter zirveye yükseldi.

Son 8 maçın 7'sini kazanan, 1'inde de berabere kalan Milano devi, topladığı 22 puanla liderlik koltuğuna oturdu.