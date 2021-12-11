Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu
[Fotoğraf: AA]
Muaythai Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, genel klasmanda 98 ülke arasında üçüncü oldu. Milli sporcular organizasyonda 21 madalya elde etti.
Türkiye Muaythai Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki şampiyonada genel klasmanda üçüncü sırada yer alan Türkiye, Elit Clas'ta da ikinciliği elde etti.
Şampiyonada 5 altın, 7, gümüş, 9 bronz toplam 21 madalya kazanan milli sporcular, Elite Clas’ta ev sahibi Tayland'ı da geride bıraktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, Türkiye'nin elde ettiği başarılarla muaythai branşında gün geçtikçe ön plana çıktığını söyleyerek, "Dünyaya muaythai sporunu biz öğretmeye başladık, dünya bizleri gıpta ile izlemekte takdir ermektedir" diye konuştu.
Etiketler: Milli Sporcular
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