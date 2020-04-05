Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için hazırlanan videolarla vatandaşlara mesajını iletti.

A Milli Takım ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımların sahalarındaki başarılarının hatırlatıldığı videolar, "Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın! Evinde kal Türkiye." mesajıyla sona erdi.

A Milli Takım paylaşımı

Trabzonspor paylaşımı

"Trabzonspor, kendi evinde oynadığı 90 maçta hiç kaybetmeyerek lig tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik rekorunu kırdı. Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye."

Galatasaray paylaşımı

"Galatasaray, 2001-2002 sezonunda evinde oynadığı tüm maçları kazandı. Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye."

Fenerbahçe paylaşımı

"Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye."

Bursaspor paylaşımı

"Bursaspor, şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda evinde oynadığı 17 maçın 14’ünü kazandı. Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye."

Beşiktaş paylaşımı

"Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda sahasında oynadığı 17 karşılaşmada da kaybetmedi ve üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye."