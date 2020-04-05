Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra serbest oyuncu konumunda bulunan milli oyuncu Arda Turan, Spor Arena'nın sosyal medya hesabında soruları yanıtladı.

''Galarasaray benim camiam''

"Bugünlerde daha çok dinleniyorum, kitap okuyorum. Oğlumla vakit geçiriyorum. Yapacak bir şey yok. İnsan ister istemez sıkılıyor ama bugünler sabır günleri. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray her zaman benim camiam. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Orada olsam da olmasam da söylüyorum. Galatasaray'a nasıl hizmet etmem gerekirse öyle ederim. Gerekirse tribünden gider desteklerim. Bunu Atletico Madrid'de de, her zaman söyledim."

''Yardımcı olmaya çalışıyoruz''

"Uzun bir dönem sessizdim. Zaten oynamıyordu ve oynamıyorken çok fazla konuşmak istemiyordum. Şimdi böyle bir süreçte insanlara moral olur, değişiklik olur diye konuşuyorum. İspanya'daki arkadaşlarımla konuşuyorum. Onların durumu daha zor çünkü sokağa çıkma yasağı var. Kendi özgürlüğünle dışarı çıkmamak başka, zorunlu olarak çıkamamak başka. Bizim durumumuz farklı. Sonuçta 60 metrekarelik evlerde oturan insanlar da var. Sağlık çalışanlarına da Allah yardımcı olsun. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz."

''Birbirimize moral verme zamanı''

"Borcu olanı erteleme zamanı, birbirimize moral verme zamanı, dışarı çıkanları durdurma zamanı, bunlar böyle zamanlar. Birçok hastaneye maske bağışında bulunduk. Şimdi yeni bir projemiz var. Toplanıp 100 bin maske yaptırmayı düşünüyoruz. Hastanelere destek olsun istiyoruz. Elimizden ne geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Bazen çok üzücü durumlar olabiliyor. Yaşlı teyzeme kirasını ödemesi için yardımcı olmak istedik, teyze yardıma ihtiyacı olan başkasına verilmesini istedi. Bunlar çok özel şeyler."

[Fotoğraf: DHA]

''1-2 ay içinde eskiye döner''

"Ben de 2 kardeşle küçük bir evde büyüdüm. Hiçbir zaman 'Şunda şunlar var, nasıl hayatlar yaşıyorlar" demedik. Herkes kendi elinde olana bakarsa, mutlu olmaya çalışırsa daha iyi olacaktır. Şan, şöhret, araba filan çok güzel şeyler ama bunların önemi yok. Yukarıda oğlum var, ona bir şey olmasın, eşim hamile, ona kötü bir durum olmasın diye düşünüyoruz. İnşallah bugünleri de atlatacağız. İnşallah 1-2 içinde her şey eskiye döner diye düşünüyorum."

''Futbolu çok özledim ama...''

"Şu an ne desem boş. Sağlığın olduğu yerde futbol en son düşünülecek şey. Bunları daha sonraya bırakmak lazım. Ancak oyuncular şu an antrenman yapamıyor. Çok geriye düştüklerini düşünüyorum. Önce sağlığı düşünmeliyiz. Önce 1-2 içinde bu virüse odaklanıp, evimizden çıkmazsak, söylenenleri yaparsak, futbola kavuşabiliriz. Ben de çok özledim futbolu ama yapacak bir şey yok."

''40 yıl düşünsem aklıma gelmez''

"Geçen gün 2008 maçlarını izliyordum. Nerelerden dönmüşüz, koronadan mı dönemeyeceğiz. İsviçre maçını izledim, çok kötü oynamışım. Hocam (Fatih Terim) iyi dayanmış yani bana. Sonra golü atmıştım, tecrübe işte. Barcelona-PSG maçlarını izledim. Mesela 4-0 kaybettiğimizin rövanşını 6-0 kazandık. Nasıl atmışız 6 tane anlamadım. Farkında değilmişim yani. Hocam bana çok özgüven verirdi, kendimi iyi hissettirir. İsviçre maçında mesela Fatih hoca muhteşem bir taktik değişiklik yapmıştı. Şimdi bakınca 'Vay be!' diyorum. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez."

"Biraz işkoliğimdir"

"Biraz işkoliğimdir. Antrenman maçını kaybettiğimizde bile bir oyuncunun gülmesi beni rahatsız eder. Ona mutlaka bir şey söylerim. 'Kaybettik, alışkanlık haline gelmesin' derim."

"Beni çağırırlarsa giderim"

Tecrübeli futbolcu Galatasaray'da oynayacak mısın sorusuna "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim. Bu her zaman böyleydi." yanıtını verdi.

[Fotoğraf: AA]

''Barcelona'da durumum farklı olabilirdi''

"Boleslav maçı kariyerimin dönüm noktasıydı. Tam 1 hafta sonra milli takıma çağrıldım. 2008'deki İsviçre golü, Atletico Madrid'e gitmem dönüm noktalarıydı. Valverde'nin 4-1-4-1 sistemi devam etseydi, Barcelona'da durumum farklı olabilirdi. Sistem 4-3-3 olunca ben 12. adam oldum."

''Simeone muhteşem bir adam''

"Diego Simeone futbol hayatıma çok katkı yaptı. Zaten muhteşem bir adamdır. Mesela söylediği olurdu. Chelsea maçında Hazard'ın savunma yapmadığını söylemişti ve o maçta Juanfran kanadından 2 gol bulmuştuk. Benim İspanya ile ilişkim asla kopmaz. Halen konuşmaya devam ediyoruz. İkinci yurdum gibi oldu. Madrid'de çok güzel günlerim geçti. Biz de Fatih hocaya aşığız ama adam biraz dinlensin. Her gün gazete kendi ismini görmesin. Arda ne demiş diye okumasın, dinlensin biraz."

''Anadolu Efes'ten şampiyonluk bekliyorum''

"Ayak tenisi oynamayı çok seviyorum. Çok güzel bir oyun. Tenis, basketbol, Euroleague hayranıyım ama her şey durdu. Anadolu Efes'ten Euroleague şampiyonluğu bekliyorum. Federer'den bir Wimbledon şampiyonluğu daha bekliyorum. 2013 yılında orada final izlemiştim. Çok seviyorum. İnşallah o günleri tekrar yaşarız."

''Elimizde olanlara bakalım''

"Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Hayatta en başı sağlık demenin gerçeğini yaşıyoruz. Şimdi elimizde olanlara bakalım. 60 metre kare evde büyümüş, sıkıntılar yaşamış, iftiralar atılmış bir insan söylüyor. Elimizdekilere bakalım ve paylaşabildiğimiz kadar paylaşalım. Hepimiz daha güzel hayat yaşamayı hak ediyorum. Elimizdekilerle de güzel hayat yaşayabiliriz. Buna inanın. Uyarıları dikkate alırsak güzel günlere döneceğiz. Ben de sıfırdan bugünlere geldim ama kimseye kem gözle bakmadım. Hep beraber bugünleri atlayacağız. Hepinizi çok seviyorum. Yayına katılan tüm dostlara teşekkür ederim."

''İkinci çocuğumuzun ismi Asil Aslan olacak. Hamza Arda da ismi ben koymadım. Eşim benim ismimi koymak istedi. Kız olsaydı da Farah Aslan koyacaktır. İnşallah sağlıkla büyür."

[Fotoğraf: DHA]

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