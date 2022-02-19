Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu madalya kazanan milli okçuları kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovenya'da düzenlenen 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nı 5’i takım, 5’i bireysel toplam 10 madalyayla tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonasında madalya alan milli okçuları kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Slovenya'nın Lasko kentinde yapılan 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nı 5 takım ve 5 bireysel olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız, elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu Okçuluk
Sıradaki Haber
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'na Ankara ev sahipliği yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz