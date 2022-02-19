THF'nin başkentteki merkezinde gerçekleştirilecek şampiyonada, maçlar 21-26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar, 15'er dakikalık 3 devre olarak yapılacak.

Şampiyonada, 2004 ve sonrası doğumlu oyuncular mücadele edecek.

Şampiyonaya milli takımın yanı sıra Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Kuveyt, Mısır, Romanya ve Yunanistan milli takımları katılıyor.

Kılıç: Hedef her zaman milli takımda galibiyet olacaktır

THF Başkanı Uğur Kılıç, şampiyonayla ilgili "Uluslararası önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Kılıç, milli takımın uzun zamandır şampiyonaya hazırlandığını belirterek, "Çok geniş bir antrenör kadrosuyla çalıştık. En üst seviyeye kadar gitmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Uğur Kılıç, şunları kaydetti:

"Burada çok önemli hentbol ülkeleri var, İspanya ve Romanya gibi ama biz bütün maçları almak için kendi mücadelemizi vereceğiz. Bu periyottaki gençler maalesef COVID-19 salgını döneminde çok fazla maç imkanı bulamamış sporcular. O yüzden biz de kamp dönemini uzun tuttuk. Kendi içimizde lig takımlarıyla hazırlık maçları yaptık. Dolayısıyla inşallah elimizden gelenin en iyisini yaparak, madalya hedefleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı'nın şampiyona kadrosuna şu isimler davet edildi:

"Ahmet Furkan Civan (Spor Toto), Eren Alp Mete (Trabzon Büyükşehir Belediyespor), Sefa Kurt (Çaykur Rizespor), Muhammet Sefa (Spor Toto), Oğuz Muhammet Dalkılıç (Seyhan Belediyespor), Danyel Kaya (Hatayspor), Arda Zerin (Beşiktaş), Fetullah Özdemir (Van Erek Beşyıldızspor), Osman Rüzgar (1955 Batman Belediyespor), Baran Demirdelen (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Ahmet Efe Deniz (Beşevler Gençlikspor), Batuhan Caymaz (Nilüfer Belediyespor), Umut Ekinci (Tekkeköy İlköğretim Okulu Gençlikspor), Efe Karapınar (Spor Toto), Ediz Aktaş (Göztepe), Nevzat Serkan Akyol (Beşiktaş), Orçun Çalışkan (Nilüfer Belediyespor), Hasan Emre Çatal (Sarıçam Belediyespor), Onur Eren Gedikli (Beşiktaş), Furkan Yıldız (Rize Belediyespor), Kayra Mete (Trabzon Büyükşehir Belediyespor), Emirhan Kurnaz (Beşiktaş), Ömer Faruk Dağ (1955 Batman Belediyespor), Efe Şakir Cihan (Trabzon Büyükşehir Belediyespor), Emir Altundiş (Nilüfer Belediyespor), Beray Yıldız (Çaykur Rizespor), Ferhat Mert (Pendik Hentbol Spor Kulübü), Samet Koç (Pendik Hentbol Spor Kulübü), Buğra Ongun (Bahçelievler Belediyespor), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş), Sertan Can Erdoğan (İzmir Büyükşehir Belediyespor)."