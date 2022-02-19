Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı
[Fotoğraf: DHA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Süper Lig Çaykur Rizespor
Son Haberler
- 14:21
- 14:14
- 14:07
- 14:20
- 13:50
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'nin konuğu Hatayspor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz