Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dağ bisikleti tutkunları Palandöken'de buluştu
[Fotoğraf: AA]
Dağ bisikleti tutkunları Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Palandöken Snow Downhill" etkinliğinde buluştu.
Dağ bisikleti tutkunlarından oluşan 30 kişilik grup, etkinlik kapsamında şehir merkezindeki tarihi yerleri pedal çevirerek gezdikten sonra Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e ulaştı.
Telesiyejlerle zirveye çıkan sporcular, bisikletleriyle kayak merkezinin zirvesi olan 3200 rakımlı Ejder Tepesi'nden inişe geçti.
Kayak pistinde bisikletle inerken çeşitli şovlar yapan sporcular, A pistinde oluşturulan rampadan başarılı atlayışlar da gerçekleştirdi.
Test ve gösteri amaçlı ilk gün etkinliklerini tamamlayan sporcular, yarın aynı parkurda yarışacak.
Etiketler: Palandöken Erzurum
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