Akşemsettin ve Topçular mahallelerinde yapılan havuzların açılış törenine, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve protokol üyeleri katıldı.

Tesislerin hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti.

"Aziz milletimizden aldığımız güç ve ilhamla bundan sonra da bu devrimleri, her anlamdaki gücümüzü arttırarak yolumuza devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, eskiden bazı branşlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların bulunmadığını hatırlattı.

"Sadece bu yıl 51 branşta 5 bin 279 madalyamız var. Bu önemli bir devrimin, gayretin sonucudur. Gençlerimizin yarınlar adına bu ülke için büyük bir umut olduğunun, daha büyük başarıları bu aziz millete yaşattıracağının önemli bir göstergesidir. O yüzden okullarımızda, mahallelerimizde, semtlerimizde sporu ne kadar erişilebilir kılarsak hem sportif başarı hem de halkımızın ilgisi o oranda büyüyecek. Bu anlamda yerel yönetimler bizim en büyük paydaşımız. Bu vesileyle Eyüpsultan Belediyemize, değerli Başkanımıza ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüzme sporuna çok önem verdiklerini vurguladı.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın çok önem verdiğimiz projelerden biri. Özellikle pandemi sürecine rağmen ülke genelinde 5 milyondan fazla vatandaşımıza yüzme öğrettik. Bundan sonra da kimsenin algısına, yalanına, iftirasına, karalamasına imkan tanımadan bu projeye devam edeceğiz. Gençlerimizin gözündeki ışığı güçlendirmenin, onların sevincini büyütmenin mücadelesini sizlerle verdik. Halkımızın umudunu güçlendirmenin mücadelesini sizlerle verdik. Türlü spekülasyonlara, tuzaklara aldırmadan sizlerle birlikte yola devam edeceğiz. Gerek İstanbul'umuz gerekse ülkemizin dört bir yanındaki hizmet siyasetimize, eser siyasetimize devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şehirde 1994 yılında başlattığı belediyecilik anlayışıyla sporda ve gençlik yatırımlarında da yeni bir dönem başlamıştı. İşte o gün başlayan genç ve spor odaklı eser siyaseti yine güçlenerek devam ediyor."

[Fotoğraf: AA]

Osmanlı Parkı Spor Kompleksi'ni de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, en kısa zamanda yeni salonlardan oluşan bir alanı da kazandıracaklarını aktardı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.