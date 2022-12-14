Faslı taraftarların gözü finalde
Dünya Kupası'nda yarı final biletini alan Fas cephesinde büyük sevinç yaşanıyor. TRT Spor ekibi de Faslı taraftarların bu coşkusuna ortak oldu. Taraftarın tek isteği ise Fransa'yı mağlup ederek final heyecanı yaşamak.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas arasındaki tarihi yarı final maçına saatler kala heyecan giderek artıyor.
Faslı futbolsever, üzerlerindeki forma, maske, şapka ve makyajlarla renkli görüntüler oluşturdu.
Fas ve Filistin bayraklarıyla dolaşan sporseverler, coşkulu tezahüratlarıyla meydana tarihi günlerinden birini yaşattı.
Fransa ile yapılacak yarı final mücadelesi öncesi Faslı taraftarların coşkusu devam ediyor. Faslı taraftarlar Fransa'yı geçerek final heyecanı yaşamak istiyor.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa ile turnuvada tarih yazan Fas, yarı final maçında yarın karşı karşıya gelecek.
Al Bayt Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ve TRT 4K'dan naklen yayınlanacak.
Fas'ın yarı final yolu
Turnuvanın sürpriz takımı Fas golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.
Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında rakiplerine geçit vermeyen Fas, turnuvanın elemeleri ve Dünya Kupası'nda 13 maçtır yenilmiyor.
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