Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altınordu teknik direktör Ufuk Kahraman'la yollarını ayırdı
[Fotograf: AA]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman dönemi sona erdi.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım teknik direktörümüz Ufuk Kahraman ve antrenörümüz Cüneyt Yis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.
Ligde son 7 maçını kaybeden Altınordu, 12 puanla 17. sırada bulunuyor.
A Takım Teknik Direktörümüz Ufuk Kahraman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.— Altınordu FK (@AltinorduFK) December 14, 2022
Kendisine kulübümüze katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
We have parted ways with our Head Coach Ufuk Kahraman. pic.twitter.com/OxoArtLl4Z
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