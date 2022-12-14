Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım teknik direktörümüz Ufuk Kahraman ve antrenörümüz Cüneyt Yis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Ligde son 7 maçını kaybeden Altınordu, 12 puanla 17. sırada bulunuyor.