Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım teknik direktörümüz Ufuk Kahraman ve antrenörümüz Cüneyt Yis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Ligde son 7 maçını kaybeden Altınordu, 12 puanla 17. sırada bulunuyor.

A Takım Teknik Direktörümüz Ufuk Kahraman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kendisine kulübümüze katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.



We have parted ways with our Head Coach Ufuk Kahraman. pic.twitter.com/OxoArtLl4Z