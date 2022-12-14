Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Vali Yardımcıları karatede "siyah kuşak" taktı
[Fotograf: AA]
Ankara Vali Yardımcıları Namık Kemal Nazlı ve Mustafa Erkayıran, karate branşında siyah kuşak taktı.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Mamak Spor Salonu'nda düzenlenen Liselerarası Karate Seçmeleri ödül törenine Ankara vali yardımcıları, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve federasyon yetkilileri katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Madalya töreni öncesinde Namık Kemal Nazlı ve Mustafa Erkayıran, "siyah kuşak birinci dan" sınavına girdi.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz'un başkanlık ettiği sınav komisyonunun belirlediği hareketleri başarıyla tamamlayan Nazlı ve Erkayıran, siyah kuşak takarak "birinci dan" seviyesine yükseldi.
[Fotoğraf: AA]
Vali yardımcıları Nazlı ve Erkayıran'ın siyah kuşaklarını federasyon başkanı Aslan Abid Uğuz bağladı.
Uğuz, ayrıca Liselerarası Karate Seçmeleri'nde dereceye girenlere madalyalarını takdim etti.
[Fotoğraf: AA]
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