Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
AEK-Pınar Karşıyaka maçı seyircisiz oynanacak
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son haftasında 21 Aralık Çarşamba günü yapılacak AEK-Pınar Karşıyaka müsabakası, ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nin açıklamasında, Atina'da 7 Aralık Çarşamba günü yapılan UNAHOTELS Reggio Emilia maçından önce yaşanan olaylar nedeniyle AEK'nin organizasyonda sahasındaki 3 müsabakayı seyircisiz oynayacağı belirtildi.
Cezanın 21 Aralık Çarşamba günü Atina'daki AEK-Pınar Karşıyaka maçıyla uygulanmaya başlanacağı, ayrıca kulübe 10 bin euro para cezası verildi.
Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'un liderliğini garantilediği B Grubu'nda Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra AEK ve UNAHOTELS Reggio Emilia'nın play-in'e kalma şansı devam ediyor.
Etiketler: Basketbol
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