Bakan Bak: Ülkemiz, Avrupa'nın en modern stadyumlarına sahip

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Bak, Cizre ilçesinde Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde incelemelerde bulunan Bak, bir araya geldiği gençlerle basketbol oynadı.

Daha sonra Cizre Kaymakamlığı Halk Eğitimi Dengbej Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaretinde erbane ekibi tarafından karşılanan Bak, gençlerle buluştu, dengbejlerin seslendirdiği ezgileri dinledi.

Bakan Bak, burada yaptığı açıklamada, Cizreli vatandaşlara hazırladıkları güzel ortam için teşekkür etti.

Gençler için çeşitli yatırımlar yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini belirten Bak, çok güzel yatırım projelerinin hazırlandığını, bunlarla ilgili protokoller yapıldığını, ihale süreçlerinin başladığını söyledi.

Bunların içerisinde spor salonları, öğrenci yurtları başta olmak üzere çeşitli tesislerin bulunduğunu ifade eden Bak, şöyle konuştu:

"Yatırımlarımızı artırarak devam edeceğiz"

"Memleketimiz, ülkemizin her bir köşesi bizim için kıymetli. Yatırımlarımızı artırarak devam edeceğiz. Burada çok büyük bir potansiyel var. Genç nüfus olması nedeniyle spora daha fazla yatırım yapmamız lazım. Bunları yerine getirmek için planlamalar yapıyoruz. Gerçekten buraya çok ciddi yatırımlar planlandı. İlk etapta 500 milyonluk bir yatırım başlıyor. İkinci pakette de yurtla beraber 1 milyarı aşan yatırımlar gelecek. Dolayısıyla bunların hepsi sizler için."

Ülkede spor potansiyelini çok iyi kullanmak gerektiğini dile getiren Bak, sporun birleştirici gücünün çok önemli olduğunu anlattı.

Şırnak'ta voleybolda Efeler Ligi'nde başarılı olan bir takım olduğunu, güreşte ve diğer branşlarda başarılı olan sporcular bulunduğunu anlatan Bak, "Sporcu fabrikası planlarımız var. İnşallah içinde 5-6 antrenman salonu olan sporcu fabrikaları dediğimiz tesisler olacak." ifadelerini kullandı.

İlçelerde gençlik merkezlerinin planları içerisinde olduğunu belirten Bak, Bakanlık olarak Kredi ve Yurtlar Kurumunda dünyanın en büyük üniversiteli öğrencisini barındıran yapıya sahip olduklarını bildirdi.

Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"980 bin yatak kapasitemiz var. 1 milyonu aşacağız bu yıl sonunda yeni yatırımlarımızla. Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan fazla. Dünyadaki pek çok ülkenin nüfusundan fazla öğrencimizi yurtlarımızda çok cüzi bir ücretle, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz olarak misafir ediyoruz. Barınma hakkı anayasal hak. Bunu da devletimiz sağlıyor ve yaklaşık 600 bin öğrencimize burs, 950 bin öğrencimize de kredi veriyoruz. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde üniversite gençliğimize hizmet ediyoruz. Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi nedeniyle de çok büyük spor yatırımları yaptık. Ülkemiz, dünyanın en büyük ve Avrupa'nın en modern stadyumlarına sahip. Bu stadyumların sayısı 40'a ulaştı. Uluslararası standartlarda stadyumlar var. 2032 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye ile İtalya organize edecek. Basketbolda Avrupa ve dünyanın en modern basketbol gelişim merkezini inşa ettik. Burada çok büyük tesisler var. Altyapılar için yatırımlar var. 2025, 2026 yılları içerisinde spor olarak benim öngördüğüm yaklaşık olarak bölgemize 2 milyarın üzerinde bir yatırım gelecek. Bu spor için sadece."

Türkiye Yüzyılı'nda gençlerin rolünün çok önemli olduğunu ifade eden Bak, ülkenin geleceği için hep birlikte çalışacaklarını anlattı.

Gençlere eğitim ve ailenin önemi konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunan Bak, güzel vatan için hep beraber çalışacaklarını dile getirdi.

Programa, Vali Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.