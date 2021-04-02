A Spor'a konuşan Aziz Yıldırım, eski şampiyonluklar için Türkiye Futbol Federasyonu'na hiçbir müracaat yapmadıklarını söyledi.

"Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim"

Aziz Yıldırım, kendisinin üzerinden Galatasaray'ın Fenerbahçe yönetimini eleştirmesine de tepki gösterdi.

"Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben Fenerbahçe için hapis yattım. Böyle bir insan üstünden Fenerbahçe yönetimiyle tartışma yaratmak kötü. Böyle bir insanı tartışmanın içine katanlar zararlı çıkar."