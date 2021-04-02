Brisbane kenti yüksek mahkemesi, 45 yaşındaki sporcu ve 39 yaşındaki kardeşi Dru Baggaley'nin, 2018 yılında 200 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1 milyar 225 milyon lira) değerindeki 650 kilo kokaini, yurt dışına çıkarma girişiminde bulunduklarına hükmetti.

Kardeşlerin cezalarına ilişkin kararın, sonraki duruşmada verileceği belirtildi.

Erkekler tekli ve ikili kayak 500 metre kategorilerinde 2 olimpiyat ikinciliği bulunan Nathan Baggaley, 3 kez (2002, 2003. 2005) de dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.