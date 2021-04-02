Dünyanın yıldız atletleri İstanbul’da buluşacak. Organizasyona bir tarih hazinesi olan tarihi yarımada ev sahipliği yapacak. Dünyanın en iyi atletleri yaklaşık 21 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

Çok sayıda gönüllü yarışmacı ise iyilik peşinde koşacak. Yarış ilk defa 1987 yılında "Haliç Yarı Maratonu" adı ile gerçekleşti.

Bazı yıllar ara verilen organizasyon 2015 yılında "İstanbul Yarı Maratonu" adını aldı. Kısa zamanda ise dünyanın önde gelen yarı maratonları arasına giren bu önemli yarış, 4 Nisan Pazar günü saat 10.00'dan itibaren TRT SPOR2'den canlı yayınlanacak.