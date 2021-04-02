Fenerbahçe'de milli takım dönüşünde korkulan olmadı ve yapılan testlerde şu an için 'Pozitif' bir vakaya rastlanmadı.

Pazartesi günü oynanacak Yukatel Denizlispor maçı öncesi yapılacak rutin testlerde de bir problem yaşanmaması durumunda sarı lacivertli ekipte Koronavirüslü futbolcu kalmayacak.

Milli maç arasında Koronavirüs'e yakalanan 5 oyuncunun testleri de negatife döndü. Bu futbolcular, fiziksel durumlarına göre maç kadrosunda yer alabilecek.

Milli takım kamplarından dönen Pelkas, Szalai ve Thiam'ın da katılımıyla sarı lacivertliler tam kadroya yakın bir şekilde hazırlıklarını sürdürecek.

Ameliyat olan Sadık'ın yanı sıra Perotti ve Mesut Özil'in sakatlıkları devam ediyor.

Sahasındaki maçlarda bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, bu istatistiği tersine çevirmek istiyor.

Yukatel Denizlispor maçında kadroda büyük değişiklikler yapması beklenmeyen teknik sorumlu Emre Belözoğlu, takımın hücum gücünü kademeli olarak artırarak kalan 10 haftada en fazla puanı toplamayı hedefliyor.