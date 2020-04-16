Avusturya, koronavirüs salgını devam ederken sportif faaliyetlerin başlama zamanını açıklayan ilk ülke oldu.

Avusturya başkan yardımcısı ve spor bakanı Werner Kogler, düzenlediği basın toplantısı ile kesin tarihi verdi.

Spor Bakanı Kogler , Avusturya'da 1 Mayıs'tan itibaren tenis veya golf gibi sosyal mesafeli sporlara izin verileceğini söyledi.

Kogler, Kulüplerin profesyonel futbol eğitimi ile ilgili olarak ise, kulüpler önümüzdeki Pazartesi 5-6 kişilik küçük gruplarla, her zaman aynı gruptaki oyuncuların bir arada olması şartı ile antrenmanlara başlayabilir .

Werner Kogler, futbol liglerinin de bu yılın ilerleyen aylarında tekrar başlayabileceğini açıkladı.

Tabii yetkililer, maçlardan önceki 48 saatte futbolculara zorunlu koronavirüs testleri yapmak ile sorumlu olacaklar.