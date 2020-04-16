Avusturya'da spor faaliyetleri mayısta başlayacak
Avusturya'da belirli spor branşlarında faaliyetlerin 1 Mayıs itibari ile başlayacağı açıklandı. Açıklamayı yapan Spor Bakanı Werner Kogler'e göre, liglerin başlaması da gecikmeyecek.
Avusturya, koronavirüs salgını devam ederken sportif faaliyetlerin başlama zamanını açıklayan ilk ülke oldu.
Avusturya başkan yardımcısı ve spor bakanı Werner Kogler, düzenlediği basın toplantısı ile kesin tarihi verdi.
Spor Bakanı Kogler , Avusturya'da 1 Mayıs'tan itibaren tenis veya golf gibi sosyal mesafeli sporlara izin verileceğini söyledi.
Kogler, Kulüplerin profesyonel futbol eğitimi ile ilgili olarak ise, kulüpler önümüzdeki Pazartesi 5-6 kişilik küçük gruplarla, her zaman aynı gruptaki oyuncuların bir arada olması şartı ile antrenmanlara başlayabilir .
Werner Kogler, futbol liglerinin de bu yılın ilerleyen aylarında tekrar başlayabileceğini açıkladı.
Tabii yetkililer, maçlardan önceki 48 saatte futbolculara zorunlu koronavirüs testleri yapmak ile sorumlu olacaklar.
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