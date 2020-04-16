Koronavirüs, Formula 1’in yarış takvimini etkilemeye devam ediyor. İlk 9 ayağın ardından Belçika Grand Prix’si de tehlikeye girdi.

Hükümet yetkilileri, ülkedeki büyük spor etkinliklerinin 31 Ağustos tarihine kadar yasaklanacağını duyurdu.

Bu zaman dilimi içerisinde, 30 Ağustos'ta yapılması planlanan Belçika Grand Prix’si de bulunuyor.

Diğer yandan yarışların kapalı kapılar ardından yapılabilmesi yada seyircisiz bir şekilde gerçekleştirilmesi de gündemde.

Böyle bir karar çıkması durumunda ise büyük mücadeleye ev sahipliği yapan ünlü Spa-Francorchamps pisti sessizliğe bürünecek.

Hafta sonu boyunca 250 bin biletli seyirci, yarışları yerinden takip ediyordu.