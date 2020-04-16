Haber Giriş: Kaynak: AA
Bayern Münih antrenmanlara devam ediyor
Almanya ligi ekiplerinden Bayern Münih, antrenmanlarına devam ediyor. Oyuncular çalışma sırasında sosyal mesafeyi gözetiyor.
Genellikle video konferans yöntemi ile antrenmanlarını sürdüren Bayern Münih, saha çalışmalarına geçtiğimiz hafta başladı.
Bavyera ekibinin son antrenmanı kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Oyuncular çalışma sırasında küçük gruplara ayrıldı.
Sosyal mesafenin gözetildiği antrenmanda oyuncular aralarında en az 1 buçuk metre mesafe bıraktı.
Kulüp, antrenmanı izlemeye gelebilecek olan taraftar için de ''lütfen sosyal mesafeyi koruyun'' mesajını belirtti.
Almanya'da Ligler en az 30 Nisan'a kadar ertelenmişti. Liglerin ne zaman başlayacağı ise hala belirsizliğini koruyor.
Etiketler: bayern münih Almanya LigiSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 15:01
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