Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aubameyang Chelsea'ye transfer oldu
La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Pierre Emerick Aubameyang, İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'ye transfer oldu.
Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, "Pierre-Emerick Aubameyang'ın, Barcelona'dan Chelsea'ye kalıcı transferi tamamlandı." denildi.
Gabonlu 33 yaşındaki forvet oyuncusunun Chelsea ile iki yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Aubameyang, geçen sezon Barcelona formasıyla 23 maçta 13 gol attı.
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