Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 07:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Trabzonspor, Lille’den Yusuf Yazıcı’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trabzonspor, Fransız kulübü Lille’den eski oyuncusu Yusuf Yazıcı’yı kadroya kattı. 1 yıl kiralanan Yusuf Yazıcı, yarın ligde oynanacak Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden takip edecek.
Özel uçakla İstanbul’a gelecek Yazıcı, takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Etiketler: Yusuf Yazıcı Trabzonspor Transfer Haberleri
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